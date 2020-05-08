8 Май 2020 2020-05-08T09:13:35+03:00

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В Мордовии от коронавирусной инфекции скончались два медицинских работника. Это медсестра Республиканской клинической больницы №4 Татьяна Викторовна Канайкина (1971 г.р.) и санитарка Республиканской клинической инфекционной больницы Наиля Хакимовна Аюпова (1960 г.р.). Несмотря на все усилия врачей, спасти их не удалось. Женщины погибли на боевом посту, спасая жизни пациентов.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким умерших медработников республики. «Искренне сочувствую родным, близким, всем знакомым наших медработников. Они находились на передовой борьбы с новой инфекцией, в полной мере осознавали опасность, честно и добросовестно выполняли свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Уверяю, что органами власти в обязательном порядке их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», - подчеркнул Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU