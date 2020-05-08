2020-05-08T08:53:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Медикам - двухмесячный запас средств индивидуальной защиты

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев распорядился взять на особый контроль обеспечение медперсонала областных и районных больниц
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Медикам - двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. Соответствующее поручение глава региона дал на совещании с руководителями администраций городских округов и муниципальных районов в четверг, 7 мая, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

«Что касается средств индивидуальной защиты, в связи не только с коронавирусной инфекцией, но и со значительно выросшим числом случаев внебольничной пневмонии, следует уделять повышенное внимание обеспечению безопасности медицинских работников. В полном объеме должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты не только медперсонал областных больниц, который работает в инфекционных отделениях, но и районных учреждений здравоохранения», - подчеркнул губернатор.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, в настоящее время отечественная промышленность оперативно среагировала на потребность медицины в средствах индивидуальной защиты, поэтому проблем с поставщиками данного вида продукции нет. Более того, можно выбрать оптимальные предложения и осуществить закупку дешевле, чем в предыдущий период дефицита.

Финансовых средств, выделяемых бюджетом на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, достаточно. Запасы СИЗ есть, они пополняются в ежедневном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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