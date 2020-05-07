2020-05-07T17:51:41+03:00
Общество

В Пензе состоялась ярмарка для дачников

При подготовке площадки для ее проведения были оюеспечены все необходимые меры безопасности
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Сегодня в Пензе была организована ярмарка товаров, необходимых для начала сезонных дачных и огородных работ.

Сельскохозяйственные товаропроизводители районов Пензенской области, а также специализированные компании представили горожанам в широком ассортименте семенной и посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду, удобрения, средства защиты растений, инвентарь для садовых и огородных работ. Также можно было приобрести плетеные изделия, фиточаи, мед, подсолнечное масло, комбикорма.

На ярмарке и при подготовке площадки для ее проведения были обеспечены все необходимые санитарные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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