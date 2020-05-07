В Пензе состоялась ярмарка для дачников
Сегодня в Пензе была организована ярмарка товаров, необходимых для начала сезонных дачных и огородных работ.
Сельскохозяйственные товаропроизводители районов Пензенской области, а также специализированные компании представили горожанам в широком ассортименте семенной и посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, рассаду, удобрения, средства защиты растений, инвентарь для садовых и огородных работ. Также можно было приобрести плетеные изделия, фиточаи, мед, подсолнечное масло, комбикорма.
На ярмарке и при подготовке площадки для ее проведения были обеспечены все необходимые санитарные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU