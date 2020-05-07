7 Май 2020 2020-05-07T17:33:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Пищевой рацион при COVID-19 должен быть полноценным. Питаться несколько раз в день небольшими порциями. Каши, бульоны и легкие супы, тушенные, запеченные овощи, фрукты. Говядина, кролик, птица, рыба, яйца. Кроме того, яичный желток и жирная морская рыба, печень трески, говяжья печень богаты витамином Д, поддерживающим иммунитет.

Молочные продукты участвуют в поддержании иммунитета, блокируют проникновение коронавируса в клетки. Рекомендуется 1,5 стакана жидкого молока в день или других молочных продуктов, эквивалентных ему по содержанию белка а также увеличить потребление кисломолочных напитков. Беременным и кормящим матерям рекомендовано потребление молока до 500 г в день или в эквивалентных продуктах - сыр, творог, йогурт. Детям - от 350 до 500 г молока.

В качестве источника витамина C - цитрусовые, черника, клюква, смородина, шиповник, облепиха, лук, сладкий перец, брокколи и другие виды капусты. Фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты. Овес, гречневая и перловая крупы, коричневый рис, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки. Жиры при COVID-19 не следует исключать или резко ограничивать, т.к. вещество, выстилающее легкие изнутри (сурфактант) на 90% состоит из жиров. Рекомендуется умеренное потребление полезных жиров: сливочного масла, орехов, растительных масел. В пищевом рационе у пациента с COVID-19 может увеличиваться содержание консервированных продуктов, следует отдавать предпочтение продуктам с пониженным содержанием соли. Рекомендуется снизить потребление сахара. Лучше - свежие фрукты, а также замороженные, сухофрукты.

Потребляйте жидкости (не менее 1,5-2 л в день), особенно при повышенной температуре. Фруктовые и овощные соки пополам с водой, морсы, компоты из свежих или замороженных фруктов и ягод, сухофруктов, отвар шиповника, щелочные минеральные воды без газа. Не пить крепкие кофе, чай, т.к. это ведет к обезвоживанию. Алкоголь качестве профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

При приеме пищи важно соблюдать требования гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU