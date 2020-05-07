2020-05-07T17:22:27+03:00
Экономика

Сведения о застрахованных лицах в орган ПФР по месту регистрации рекомендуется представить в кратчайшие сроки

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УФНС России по Пензенской области информирует организации и индивидуальных предпринимателей получателей субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», что для реализации возможности получения субсидий одним из основных условий является, чтобы количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляло не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 года.

Количество работников получателя субсидии определяется Федеральной налоговой службой на основании полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации данных из отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 1 февраля 2016 г. № 83п, представленной получателем субсидии в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Уважаемые налогоплательщики, при соблюдении Вами всех условий для предоставления данной субсидии и в целях скорейшей реализации своего права на её получение, рекомендуем Вам своевременно и в кратчайшие сроки представить форму «Сведения о застрахованных лицах» в территориальный орган ПФР по месту регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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