В Мордовии от коронавируса скончались два медицинских работника

7 Май 2020 2020-05-07T16:45:58+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии, с начала эпидемии в регионе было подтверждено 1018 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – 41. Полностью выздоровели и были выписаны 166 человек. Стационарное лечение получают 944 человека. 72 пациента находятся в отделениях анестезиологии и реанимации, 16 из них - на аппаратах ИВЛ.

- С прискорбием хочу сообщить, что скоропостижно скончались два медицинских работника: медицинская сестра гематологического отделения Республиканской клинической больницы №4 Татьяна Викторовна Канайкина и санитарка Мордовской республиканской инфекционной больницы Наиля Хакимовна Аюпова. Два медицинских работника, которые спасали пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, - сказал Олег Маркин. - От имени Главы Республики Мордовия, от Министерства здравоохранения РМ и от себя лично приношу искренние слова соболезнования родным и близким покойных. Мы будем помнить о вас, уважаемые коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU