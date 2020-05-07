В Саранске возобновлено движение на Северо-Восточном шоссе

7 Май 2020 2020-05-07T16:10:37+03:00

Сегодня состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар

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По словам главы республики Владимира Волкова, перед дорожниками стояла задача сделать ремонт сразу трех объектов быстро и качественно. Деньги на реконструкцию – 600 миллионов рублей – были выделены из федерального бюджета.

Хочу поздравить жителей города с открытием движения по этой магистрали, которая соединяет два больших микрорайона с общей численностью населения более 200 тысяч человек. До этого людям приходилось делать объезд в 24 километра. Теперь проезд открыт, - отметил Владимир Волков и сообщил, что до конца года на дородные работы по всей республике будет потрачено почти шесть миллиардов рублей.

На эти средства планируется возвести 100 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, будет продолжено строительство путепровода на улице Строительной. Возведение моста через Инсар, которое уже начато, планируется также закончить до конца года. Также сейчас город готовит заявку на ремонт мостов по улице Коммунистической.

- Удивительно, но Саранск можно назвать «городом мостов» - у нас их 27! – отметил глава городского округа Петр Тултаев. – Все они в плановом порядке тоже будут ремонтироваться. Хочу поблагодарить Главу республики за то, что нам удалось получить финансирование на мосты на Северо-Восточном шоссе. Владимир Дмитриевич много занимался этим вопросом в федеральных органах власти, без его поддержки мы бы их не построили.

Как пообещали строители, новые мосты на Северо-Восточном шоссе должны прослужить 50 лет при условии их капитального ремонта через 20-25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU