На пензенских предприятиях проверят соблюдение масочного режима

7 Май 2020 2020-05-07T16:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня губернатор Иван Белозерцев провел совещание с руководителями администраций районов, в ходе которого поручил провести проверки соблюдения масочного режима в организациях и на предприятиях. Напомним, с 30 апреля в Пензенской области стало обязательным ношение защитной повязки на лице в общественных местах. Это связано с неблагополучной ситуацией распространения Covid-19.

- Соблюдение масочного режима - это культура, поэтому и главам районов, и сотрудникам администраций нужно находиться в общественных местах в маске. На вас смотрят и с вас берут пример, - подчеркнул губернатор. - Если мы хотим как можно быстрее выйти из режима самоизоляции, то надо соблюдать правила.

Он отметил, что в регионе приступили к работе многие предприятия и организации – и везде необходимо обеспечить соблюдение требований безопасности: не только масочного режима, но и контроля сотрудников на входе с измерением температуры и обеспечение дистанции между ними в ходе рабочего дня.

- В случае несоблюдения требований предприятия, организации должны быть закрыты по предписанию Роспотребнадзора, - потребовал глава региона от руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU