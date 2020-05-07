Мобильные бригады доставляют лекарства и продукты жителям Мордовии

7 Май 2020 2020-05-07T14:30:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Кочкуровском районе Мордовии была создана мобильная бригада, задачей которой была доставка пожилых граждан в медицинские организации. В условиях эпидемии и режима самоизоляции поездки были приостановлены, но сотрудники не сидят сложа руки: теперь бригады оказывают социальную помощь населению.

Ежедневно сотрудники горячей линии принимают звонки от граждан, входящих в группу риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. Так как этим людям рекомендовано как можно реже выходить из дома, на помощь им приходят социальные работники.

Наиболее востребованы у населения покупка и доставка продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Услуга доставки предоставляется бесплатно, а покупка продуктов и медикаментов производится за счет средств получателя.

Если человек имеет хронические заболевания, то специалисты «мобильной бригады» выписывают необходимые лекарства у лечащего врача, приобретают их в аптеке и доставляют до заявленного адреса.

География обслуживания «мобильной бригады» широка и охватывает почти все населенные пункты района: Кочкурово, Новая Пырма, Сабаево, Семилей, Новые Турдаки, Воеводское, Подлесная Тавла, Красномайский и другие.

Во время выездов специалисты мобильной бригады соблюдают все меры предосторожности: они в обязательном порядке носят защитные маски и резиновые перчатки, соблюдают социальное дистонирование при общении с гражданами. Доставка лекарственных средств и продуктов питания происходит тоже бесконтактным способом: заказ оставляется у двери, затем - звонок. Только убедившись, что человек взял пакет, соцработники уходят.

ИСТОЧНИК KP.RU