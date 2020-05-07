Юные жители Пензенской области участвуют в акции «Окна Победы»

7 Май 2020 2020-05-07T13:34:21+03:00

Присоединиться к ней может любой желающий

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1 мая по всей стране стартовала акция «Окна Победы», организаторами которой выступили Росмолодежь, Российское движение школьников и фонд «Память поколений».

Участники украшают окна своих домов, образовательных организаций в память о родственниках-участниках ВОВ: вырезают из бумаги силуэты журавлей и узнаваемых мемориалов Великой Отечественной войны. К акции присоединились и дети из Пензенской области.

- Это акция – отличная возможность превратить улицы в галерею памяти и благодарности в адрес всех ветеранов. Создавая «Окна Победы» мы вспоминаем своих героев, благодаря которым мы сейчас живем, - отметила Полина Пашина из Тамалы.

- Из-за вируса мы не сможем отпраздновать День Победы так, как привыкли. Мы должны помнить про подвиги наших прадедов. Даже если нет возможности выйти на улицу, то мы превратим сами улицы в галерею славы, - рассказала Полина Сакаулина из Кузнецка.

Присоединиться к акции #Окна_Победы просто: в память обо всех участниках войны украсьте окна своих домов силуэтами журавлей, по числу воевавших родственников, внесших свой вклад в Победу и просто живших в это тяжелое время.

- Вырежьте из бумаги силуэт журавля или журавлиного клина.

- Наклейте на окно в своем доме.

- Сделайте фото и выложите с хештегами #Окна_Победы #РДШ #РДШ58

ИСТОЧНИК KP.RU