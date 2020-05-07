Не тревожьте сердце коронавирусом

7 Май 2020 2020-05-07T12:47:03+03:00

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Вспоминается давняя шутка друга Сергея Аветисова, хирурга-стоматолога: наши больные умирают от того, от чего мы их лечим. Слушатели на выбор могли восхищаться докторами - асами диагностики. Или сочувствовать залеченным жертвам.

Так и в статистике Всемирной организации здравоохранения, которую приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области. Согласно отчету ВОЗ смертность среди больных COVID-19 всех возрастов без сопутствующих хронических заболеваний составила 1,4%, среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 13,2%; а среди пациентов с гипертонией – 8,4%.

Конечно, можно рассуждать о корректности «наговоров» на COVID-19, ведь смертность у разномастных сердечников и сама по себе высокая. Но давайте лучше прислушаемся к советам докторов.

Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют более высокий риск тяжелого течения и смерти от коронавирусной инфекции. Отсюда пациентам с болезнями системы кровообращения крайне необходимо:

обязательно продолжать прием назначенных лекарств лечения основного заболевания;

соблюдать самоизоляцию и ежедневно выполнять физические упражнения в домашних условиях;

рекомендуется диета, богатая овощами и фруктами, которая может помочь организму поддерживать иммунитет и восполнять запас витаминов, микроэлементов и клетчатки;

суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30%;

важный пункт – постоянное проветривание помещения. Чистый воздух снижает вероятность инфицирования.

При внезапном появлении жалоб или новых симптомах (интенсивная боль в грудной клетке, одышка, сердцебиение, потеря сознания, головокружение, асимметрия лица, онемение в конечностях, нарушение речи/походки и другие) срочно вызвать скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU