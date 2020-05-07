2020-05-07T11:45:40+03:00
Общество

«Почта России» доставит ветеранам Пензенской области 11700 писем-треугольников

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«Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Пензенской области 11700 писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от Президента Российской Федерации. Они смогут отправить их в любую точку страны бесплатно до конца года, потому что на них уже нанесен знак почтовой оплаты.

Бесплатные письма для ветеранов выпускаются к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны.

Тогда письма-треугольники писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта: адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была таким же приоритетом, как доставка оружия, патронов и снарядов. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более шести миллиардов фронтовых писем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Почта России» доставит ветеранам Пензенской области 11700 писем-треугольников
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