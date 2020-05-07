7 Май 2020 2020-05-07T10:12:38+03:00

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Слова главврача больницы имени Н. Н. Бурденко Вячеслава Космачева показались особенно жесткими по своей сути и проникновенными одновременно. Он рассказал, что в корпусе учреждения здравоохранения находятся 589 человек с диагнозом COVID-19, а также пациенты с подозрением на заболевание.

«Мы каждый день подвергаем себя огромной опасности. В настоящий момент мы наглядно видим семейные трагедии, когда к нам попадают члены одной семьи», – рассказал Вячеслав Космачев.

В больнице нет проблем с лекарствами и со средствами индивидуальной защиты. Однако бороться с болезнью все еще очень трудно из-за того, что поток пациентов постоянно увеличивается. Многие люди пренебрегают собственной безопасностью – не соблюдают правила гигиены и дистанцию в общественных местах, что является причиной инфицирования.

Врач напомнил, что пациенты, вылечившиеся от коронавируса, обязаны две недели находиться дома на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU