2020-05-07T09:25:01+03:00
Общество

Девятилетнюю жительницу Мордовии наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага»

В марте этого года Настя Чулкова из Торбеевского района спасла жизнь однокласснику, вытащив его из ледяной воды
Анна ЧЕРНАЯ
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Девятилетнюю жительницу Мордовии наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага»

В марте этого года Настя Чулкова из Торбеевского района спасла жизнь однокласснику, вытащив его из ледяной воды

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин принял решение наградить девятилетнюю Настю Чулкову ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за самоотверженность и награду, проявленные условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья.

В марте этого года школьница, рискуя собственной жизнью, смогла спасти жизнь своего одноклассника. Мальчик провалился под лед. Настя не растерялась и бросилась на помощь сверстнику – и сумела вытащить его.

«Достойный поступок совсем юной девочки вызывает искреннее уважение и служит настоящим примером смелости и неравнодушия к судьбе человека, попавшего в беду», - отмечается в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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