Хороший темп посевной компании в Пензенской области
По информации агрослужб субъектов страны, регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе
Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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На отчетную дату посевы яровых культур занимают площадь в 530 тыс. гектаров. Темп посевной – 58,6%.
Также на первом месте среди субъектов ПФО пензенские аграрии по темпам сева яровых зерновых культур. На отчетную дату яровыми зерновыми засеяно 311,4 тыс. гектаров. Темп сева составил 77,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU