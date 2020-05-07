2020-05-07T09:12:33+03:00
Общество

Хороший темп посевной компании в Пензенской области

По информации агрослужб субъектов страны, регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе
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Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области
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На отчетную дату посевы яровых культур занимают площадь в 530 тыс. гектаров. Темп посевной – 58,6%.

Также на первом месте среди субъектов ПФО пензенские аграрии по темпам сева яровых зерновых культур. На отчетную дату яровыми зерновыми засеяно 311,4 тыс. гектаров. Темп сева составил 77,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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