Жителям Каменского района передали землю с мест захоронений их родственников-красноармейцев

6 Май 2020 2020-05-06T17:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В нашем регионе ведется создание цифрового музея памяти «А мы из Пензы». В рамках этого проекта были организованы экспедиции в страны Европы (Польша, Бельгия, Литва). Их участники возложили цветы к могилам 19 пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также организовали поиски их родственников.

Одними из первых удалось найти родню уроженцев Каменского района - старшего сержанта Хамзи Баткаева и рядового Владимира Морозова.

- Он служил в погранвойсках, - рассказала младшая сестра Баткаева Рафика Ибрагимовна. - Мне было всего три года, когда пришла похоронка. Помню, увидев ее, мама закричала и упала в обморок. Брат погиб уже после окончания войны – летом 45-года, в схватке с националистическими формированиями Литвы. Только в 1975 году мы узнали, что он похоронен в городе Купишкис, но съездить туда мы так и не смогли. Теперь землю с его захоронения мы поместим на нашем кладбище. Спасибо за то, что сердце наконец-то успокоилось, что есть могила родного человека.

Землю с места захоронения солдата Владимира Морозова в литовском городе Укмерге передали его правнуку-кадету.

- 300 тысяч жителей Пензенской области ушли на фронт, многие из них остались на полях сражений, проявив чудеса мужества и отдав свои жизни в борьбе с фашизмом, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Немало наших солдат сейчас покоятся на территории других государств. Очень важно было от всех нас, их потомков, поклониться их праху, привезти землю с их могил на родину, еще раз напомнить землякам об их великом подвиге. Вечная память нашим героям!

ИСТОЧНИК KP.RU