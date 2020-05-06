В Мордовии подтверждены еще 54 случая заболевания коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T16:35:47+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии, на сегодня в республике выявлено 977 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 54 новых случая. Полностью выздоровели 145 человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

Стационарное лечение получают 923 человека. 22 пациента находятся на аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии. 10 из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении – 799 человек, 36 – в обсервационных отделениях.

Сергей Саушев сообщил, что в Мордовии скончался еще один пациент с Covid-ассоциированной пневмонией, осложненной тромбоэмболией.

Также сегодня были внесены изменения в постановления Главы РМ. Согласно им, режим повышенной готовности на территории республике продлен до 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU