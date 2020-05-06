2020-05-06T16:25:37+03:00
Общество

Пропускной режим в Пензенской области введут при необходимости

Сегодня в ходе пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев не исключил такую возможность
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Число заболевших коронавирусом в регионе растет – и в связи с этим возникает вполне закономерный вопрос: стоит ли жителям ожидать ужесточения ограничительных мер. По словам губернатора Ивана Белозерцева хорошие показатели индекса самоизоляции в области наблюдается по ночам. Однако днем цифры падают, поскольку на улицах по-прежнему можно много граждан и автомобилей.

- Мне бы не хотелось вводить в Пензенской области электронные пропуска, как в Москве, - заявил глава региона. – Хотя чисто теоретически у нас все для этого готово. Если ситуация будет ухудшаться, нам придется это сделать. Но пока ужесточать меры не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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