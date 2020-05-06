В Рузаевке на предприятии во время ремонта насоса пострадали трое рабочих
В Мордовии организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадало три человека.
По предварительным данным, вечером 4 мая на территории предприятия в Рузаевке произошел хлопок во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время один из них отпущен домой, двое продолжают проходить лечение.
Следователями и следователями-криминалистами СК проведен осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, опрашиваются работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU