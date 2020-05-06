2020-05-06T14:50:55+03:00
Происшествия

В Рузаевке на предприятии во время ремонта насоса пострадали трое рабочих

Один из них уже выписан из больницы, двое по-прежнему проходят лечение
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии организована доследственная проверка по факту происшествия, в результате которого пострадало три человека.

По предварительным данным, вечером 4 мая на территории предприятия в Рузаевке произошел хлопок во время ремонта насоса сжиженных газов. В результате произошедшего трое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время один из них отпущен домой, двое продолжают проходить лечение.

Следователями и следователями-криминалистами СК проведен осмотр места происшествия. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, опрашиваются работники предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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