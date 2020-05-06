2020-05-06T14:43:59+03:00
Экономика

С 1 мая налоговые органы осуществляют прием заявлений на выплату субсидий малому и среднему бизнесу

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Начиная с 1 мая организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, подают заявление на получение субсидии.

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 определены условия для получения субсидии из федерального бюджета, основными из которых являются:

- заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;

- отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;

- заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;

- количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;

- заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года. ФНС России рекомендует таким организациям и индивидуальным предпринимателям по возможности досрочно представлять в органы ПФР отчетность «Сведения о застрахованных лицах» за апрель и май 2020 г.

Заявление получателем субсидии направляется в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица, личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя, либо на бумаге - через специальные боксы, установленные в налоговых органах, или в виде почтового отправления.

Более подробную информацию о выплате субсидий малому и среднему бизнесу можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru) в специальном сервисе «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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