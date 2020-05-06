2020-05-06T13:07:05+03:00
Общество

Сотрудники пензенского управления МЧС присоединились к флешмобу #оставайсядома

В акции приняли участие пожарные, спасатели, диспетчеры и другие работники ведомства
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: МЧС России по Пензенской области
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Флешмоб #оставайсядома (а вернее, его англоязычный вариант #stayhome) зародился в Малайзии, где врачи начали выкладывать в соцсетях свои фотографии, на которых они держат в руках плакаты с фразой «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас». Лозунг быстро подхватили многие службы по всему миру.

Пензенские спасатели тоже не остались в стороне от этой акции. Несмотря на складывающуюся эпидемиологическую обстановку, сотрудники МЧС продолжают свою работу по обеспечению безопасности населения. Чтобы потенциально снизить риск распространения инфекции, они обращаются к жителям пензенской области помочь друг другу, оставаясь дома.

В акции приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Пензенской области: специалисты дежурной смены ЦУКС, диспетчеры, спасатели и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудники пензенского управления МЧС присоединились к флешмобу #оставайсядома
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