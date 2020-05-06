2020-05-06T12:42:46+03:00
Общество

В год окончания Великой Отечественной войны в Пензенской области зарегистрировали 4675 браков

Региональное управление ЗАГС обнародовало статистику
Анна ЧЕРНАЯ
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Великая Отечественная война – момент в истории нашей страны, наполненный болью и трагизмом. Миллионы солдат ушли на фронт и не вернулись домой. Но, несмотря на всю боль и страх перед врагом, в стране в эти годы рождались дети, заключались браки.

Обратимся к статистике отделов ЗАГС Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году по области было заключено 5170 браков, а к концу 1942 года – всего 2481 брак. Понять причину несложно: создавать семью люди не спешили из-за неуверенности в завтрашнем дне. Да и женихи массово ушли на фронт. А когда мужчины снова начали возвращаться, опять закипела жизнь: в 1945 году зарегистрировано по области 4675 браков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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