2020-05-06T12:44:20+03:00
Происшествия

Младший брат пошел с ножом на брата

В Пензенской области полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью родственника
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Евгения ГусеваФото: Евгения Гусева
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В полицию Пензенского района поступило сообщение о том, что из квартиры в селе Саловка госпитализирован 39-летний гражданин с многочисленными телесными повреждениями. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления и задержали 36-летнего брата пострадавшего, привлекавшегося к уголовной ответственности. Установлено, что в ходе распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый ударил родственника ножом по голове и телу. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, задержанный признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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