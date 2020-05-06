Младший брат пошел с ножом на брата
В полицию Пензенского района поступило сообщение о том, что из квартиры в селе Саловка госпитализирован 39-летний гражданин с многочисленными телесными повреждениями. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.
По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления и задержали 36-летнего брата пострадавшего, привлекавшегося к уголовной ответственности. Установлено, что в ходе распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый ударил родственника ножом по голове и телу. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, задержанный признался в содеянном.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU