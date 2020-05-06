Младший брат пошел с ножом на брата

6 Май 2020 2020-05-06T12:44:20+03:00

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В полицию Пензенского района поступило сообщение о том, что из квартиры в селе Саловка госпитализирован 39-летний гражданин с многочисленными телесными повреждениями. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления и задержали 36-летнего брата пострадавшего, привлекавшегося к уголовной ответственности. Установлено, что в ходе распития спиртного и возникшей ссоры подозреваемый ударил родственника ножом по голове и телу. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, задержанный признался в содеянном.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU