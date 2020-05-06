Житель Саранска предстал перед судом за убийство знакомого

6 Май 2020 2020-05-06T12:25:21+03:00

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В Мордовии вынесен приговор 57-летнему жителю Саранска. Мужчина признан виновным в убийстве.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 7 сентября прошлого года мужчина и его 42-летний знакомый вместе распивали спиртное. Из-за мелкого поводы возникла ссора, в пылу которой злоумышленник схватился за нож и нанес им удар сопернику. Тот скончался на месте. В полицию о случившемся сообщил еще один участник рокового застолья.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU