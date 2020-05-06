Иван Белозерцев напомнил гражданам о введенном масочном режиме
Сегодня в ходе пресс-конференции Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области с призывом не ослаблять соблюдение правил самоизоляции – несмотря на хорошую погоду и майские праздники.
- Не совершайте прогулок без особой необходимости, максимально ограничьте пребывание в общественных местах, - отметил Иван Александрович. - Количество заболевших напрямую зависит от числа личных контактов, как следствия нарушения санитарных требований в условиях коронавирусной эпидемии.
Также глава региона напомнил об обязательности ношения защитных масок, особенно это касается посещения мест скопления людей - общественного транспорта, аптек и магазинов.
ИСТОЧНИК KP.RU