2020-05-06T12:12:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Белозерцев напомнил гражданам о введенном масочном режиме

По словам главы региона, соблюдением норм безопасности напрямую влияет на статистику
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в ходе пресс-конференции Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области с призывом не ослаблять соблюдение правил самоизоляции – несмотря на хорошую погоду и майские праздники.

- Не совершайте прогулок без особой необходимости, максимально ограничьте пребывание в общественных местах, - отметил Иван Александрович. - Количество заболевших напрямую зависит от числа личных контактов, как следствия нарушения санитарных требований в условиях коронавирусной эпидемии.

Также глава региона напомнил об обязательности ношения защитных масок, особенно это касается посещения мест скопления людей - общественного транспорта, аптек и магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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