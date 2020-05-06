2020-05-06T11:26:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Пензенский врач рассказал о различиях между пневмонией и коронавирусом

Клинические картины и способы лечения этих болезней совершенно не похожи
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня, в ходе пресс-конференции в правительстве Пензенской области, главный врачи областной больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев рассказал о различиях между внебольничной пневмонии и коронавирусной инфекции.

- Эти болезни протекают по-разному, - отметил специалист. – Пневмония – это бактериальное заражение легких. Коронавирусная пневмония – это химическое поражение легочных альвеол, в результате которых в кровь начинает поступать меньше кислорода. Лечатся эти болезни тоже по-разному: пневмония – антибактериальными препаратами, Covid-19 – противовирусными.

При этом, по словам Вячеслава Космачева, пневмония протекает гораздо дольше – до трех-четырех недель. Иногда бывает и так, что эти две болезни атакуют человека одновременно. Такие случаи очень тяжелые и требуют сразу двойной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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