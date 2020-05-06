2020-05-06T10:52:47+03:00
Здоровье

В Пензенской области ежедневно регистрируют по 150 пациентов с пневмонией

Такие цифры озвучил министр здравоохранения региона Александр Никишин сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве региона
Анна ЧЕРНАЯ
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По словам главы ведомства, ситуация в регионе стабилизировалась, но, к сожалению, на высоких цифрах: если неделю назад ежедневно с пневмонией госпитализировали по 60 человек, то сейчас уже по 150. У большинства пациентов заболевание проходит в легкой форме, тяжелая лишь у пяти процентов заболевших.

- Нам удается пока разгрузить стационары, переведя людей на лечение на дому с условием полной изоляции от окружающих, - отметил Александр Никишин.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил участникам пресс-конференции о том, что больницы региона переполнены, и снова попросил соблюдать меры безопасности:

- Я удивляюсь, когда вижу, как люди идут по улице с детьми и без масок. Ситуация тревожная, пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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