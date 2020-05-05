В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T17:45:09+03:00

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По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф сегодня в Мордовии было зафиксировано 56 новых случаев заболевания. Общее число подтвержденных пациентов с начала эпидемии в республике составляет 923 человека. Полностью выздоровел 121 человек, пятеро умерли.

На въездах в Мордовию действуют 12 постов пропуска. За последние сутки сотрудники полиции на них проверили более 2100 автомобилей. Представителями органов местного самоуправления гражданам было выдано 205 уведомлений о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

ИСТОЧНИК KP.RU