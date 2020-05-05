2020-05-05T17:14:41+03:00
Общество

Реконструкция Бакунинского моста идет по графику

На сегодня на объекте уже возведены третья и четвертая опора и стенка на правом берегу
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Параллельно строители ведут работы на левом берегу. Здесь осуществляется демонтаж первой опоры существующего моста, устройство свай второй опоры.

Планируется, что все опоры и подпорные стенки будут готовы к сентябрю, после чего начнется один из самых сложных этапов – монтаж пролетных металлоконструкций. Их поставка ожидается в июле- августе.

Напомним, что реконструкция моста через реку Суру в створе улицы Бакунина проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста – май-июнь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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