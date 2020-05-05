Реконструкция Бакунинского моста идет по графику
Параллельно строители ведут работы на левом берегу. Здесь осуществляется демонтаж первой опоры существующего моста, устройство свай второй опоры.
Планируется, что все опоры и подпорные стенки будут готовы к сентябрю, после чего начнется один из самых сложных этапов – монтаж пролетных металлоконструкций. Их поставка ожидается в июле- августе.
Напомним, что реконструкция моста через реку Суру в створе улицы Бакунина проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста – май-июнь 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU