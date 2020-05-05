У пенсионерки из Нижнего Ломова украли 10 тысяч рублей
По факту проводится проверка
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В полицию Нижнеломовского района обратилась с заявлением о краже 65-летняя женщина. Она сообщила, что кто-то украл 10 тысяч из ее кошелька, который пенсионерка оставила без внимания в своей квартире.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 33-летнего жителя Нижнего Ломова, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
По факту кражи проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU