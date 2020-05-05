Житель Саранска отправил товарища в магазин на своей машине, а после обвинил его в угоне

5 Май 2020 2020-05-05T14:23:12+03:00

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Ночью 2 мая в ОМВД России по Ромодановскому району поступило заявление 31-летнего слесаря. Мужчина сообщил, что кто-то угнал его «Ладу Приору» прямо от дома на улице Юбилейной. Спустя некоторое время сотрудники ДПС задержали автомобиль на дороге в поселке Ромоданово. За рулем «Приоры» находился 18-летний студент колледжа.

В ходе проверки вскрылись интересные обстоятельства: задержанный и заявитель оказались знакомы. Более того – накануне распивали вместе спиртное. В какой-то момент владелец автомобиля отдал ключи собутыльнику и попросил того съездить в магазин, а сам заснул. Проснувшись и не обнаружив машины, позвонил в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел разбираются в обстоятельствах произошедшего. В настоящее время на хозяина автомобиля и его товарища, который сель за руль в состоянии алкогольного опьянения, составлены протоколы. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за нарушение ограничительных мер, действующих на территории республики.

ИСТОЧНИК KP.RU