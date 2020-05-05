В Пензе обработали территорию больницы имени Н.Н. Бурденко
В городе продолжается дезинфекция общественных пространств
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Сегодня обработкой занимались пять групп в составе санитарной службы города и МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы». Они продезинфицировали специальным раствором общественные площадки, остановочные павильоны в центре города, отдаленных районах, а также территорию Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н.Бурденко.
Дезинфекция проводится специальным раствором, являющимся безопасным для человека и животных. Его действие сохраняется в течение 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU