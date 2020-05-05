Возле новой школы в Запрудном высадили яблоневый «Сад памяти»

5 Май 2020 2020-05-05T13:22:41+03:00

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Сегодня губернатор Иван Белозерцев посадил яблони возле новой школы в микрорайоне Запрудный в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы.

- Важно, чтобы все деревья принялись – это память о великом подвиге нашего народа и наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Важно, чтобы и молодежь, и все мы никогда о нем не забывали. Эта Победа завоевана огромной ценой, - сказал Иван Белозерцев.

Новая школа начнет работу в этом году. Ей будет присвоено имя командующего Воздушно-десантными войсками в 1941-1943 годах, Героя Советского Союза Василия Глазунова.

СПРАВКА «КП»

«Сады памяти» появятся во всей районах Пензенской области. Уже сейчас активисты высадили почти 40 тысяч деревьев. Еще 35 тысяч будут посажена до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU