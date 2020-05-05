В Саранске обновят 430 километров дорожной разметки

5 Май 2020 2020-05-05T11:16:39+03:00

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В Саранске приступили к нанесению дорожной разметки. Сначала ее обновят на основных улицах города, где большой автомобильный трафик. В первый этап работ входят улицы Коммунистическая, Севастопольская, Т. Бибиной, Волгоградская, Кочкуровская, Веселовского, А. Лусс, Н. Эркая, Миронова, Воинова, Гагарина, Ульянова, Энгельса, Попова, Ботевградская, Терешковой, А. Невского, Коваленко, Юго-Западное и Александровское шоссе, проспект Ленина, Российской Армии и 60 лет Октября. На этих улицах разметку «нарисуют» до 20 мая. Весь комплекс работ по нанесению дорожной разметки специализированные организации должны завершить до 30 июня.

В целом, в Саранске в этом году будет нанесено более 430 км дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU