В Пензе от пневмонии скончалась фельдшер скорой помощи
Сегодня утром стало известно о смерти фельдшера пензенской станции скорой помощи. Женщина скончалась от пневмонии.
- Погиб медицинский работник, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой.
По словам главы региона, в области будет организована масштабная проверка обеспечения медиков средствами защиты.
- Если будут выявлены какие-либо нарушения, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду.
Губернатор выразил соболезнования семье фельдшера и пообещал оказать им материальную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU