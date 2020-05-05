2020-05-05T11:10:03+03:00
Происшествия

В Пензе от пневмонии скончалась фельдшер скорой помощи

Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодня утром стало известно о смерти фельдшера пензенской станции скорой помощи. Женщина скончалась от пневмонии.

- Погиб медицинский работник, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой.

По словам главы региона, в области будет организована масштабная проверка обеспечения медиков средствами защиты.

- Если будут выявлены какие-либо нарушения, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду.

Губернатор выразил соболезнования семье фельдшера и пообещал оказать им материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе обработали территорию больницы имени Н.Н. Бурденко
Возле новой школы в Запрудном высадили яблоневый «Сад памяти»
В Саранске обновят 430 километров дорожной разметки
В Пензе от пневмонии скончалась фельдшер скорой помощи
Для пензенских дачников организуют ярмарку
Актеры Пензенского ТЮЗа о Победе
В Пензе продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции
В Мордовии зафиксирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
Пензенские волонтеры подготовили почти 500 подарков для ветеранов Великой Отечественной войны
На улицах Саранска высадят почти 760 тысяч цветов
Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты [ВИДЕО]
Пожар в Каменском районе унес две жизни
Сегодня почтовые отделения области работают по графику субботы
Жительница Саранска пыталась погасить платеж по кредиту фальшивой купюрой
Двое пензенцев украли часть дорожного ограждения в Заводском районе
Пензенские активисты намерены спасти Суру от экологической катастрофы
Иван Белозерцев посетил новую амбулаторию в Верхней Елюзани
В Мордовии приступили к работе салоны красоты и парикмахерские
Житель Пензы ушел из гостей, прихватив чужой телефон
Реконструкция пензенской Фонтанной площади идет по графику
В Пензе начато строительство дороги между поселками Заря и Нефтяник
Полностью выздоровело в Мордовии 97 человек
Супруга и сын заболевшего разъезжали по городу, появлялись в общественных местах
В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей
В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина