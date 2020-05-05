В Пензе от пневмонии скончалась фельдшер скорой помощи

5 Май 2020 2020-05-05T11:10:03+03:00

Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Иван Белозерцев

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Сегодня утром стало известно о смерти фельдшера пензенской станции скорой помощи. Женщина скончалась от пневмонии.

- Погиб медицинский работник, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить. Сегодня они на войне, на передовой.

По словам главы региона, в области будет организована масштабная проверка обеспечения медиков средствами защиты.

- Если будут выявлены какие-либо нарушения, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду.

Губернатор выразил соболезнования семье фельдшера и пообещал оказать им материальную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU