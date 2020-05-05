Для пензенских дачников организуют ярмарку

5 Май 2020 2020-05-05T10:56:03+03:00

Она будет работать почти весь день

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7 мая в Пензе состоится ежегодная ярмарка в преддверии старта дачного сезона. Торговля будет вестись на ул. Гагарина, 7 с 08.00 до 15.00.

Сельхозтоваропроизводители районов Пензенской области представят на ярмарке все самое необходимое для успешного начала дачного сезона. По доступным ценам на ярмарке горожане и жители области смогут приобрести семенной и посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур будут представлены в широком ассортименте, рассаду. Также для ухода и получения хорошего урожая на ярмарке можно будет приобрести удобрения и средства защиты растений, инвентарь для садовых и огородных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU