Актеры Пензенского ТЮЗа о Победе

5 Май 2020 2020-05-05T09:20:03+03:00

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На страницах театра в социальных сетях появляются небольшие видеоролики, на которых актеры читают стихи, прозу, письма, дневниковые записи и поют песни, связанные с событиями военных лет.

Первая видеоработа появилась 17 апреля. Елена Чудова прочитала пронзительные строки из дневника блокадницы Ксении Ползиковой-Рубец, которая была учителем одной из школ Ленинграда.

Сейчас в социальных сетях - на страницах ВКонтакте и Facebook - можно увидеть более 15 тематических выпусков творческой серии, подготовленной артистами театра юного зрителя.

Как рассказали участники акции, каждый сам выбирал стихи, песню, отрывок из дневника, а после предлагал свое видение сюжета. Совместно с художественным руководителем театра Владимиром Карповым материал корректировался и готовился к съемке. Затем монтировался ролик и запускался в сеть.

До 9 мая планируется подготовить и презентовать еще нескольких мини-фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU