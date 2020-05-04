2020-05-04T17:14:17+03:00
Общество

В Пензе продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции

Ограничительные меры по коронавирусу действуют в регионе по 11 мая включительно
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Вчера работники администрации Пензы, представители городской Думы продолжили патрулирование улиц областного центра.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов муниципальные служащие обошли улицы Воронежскую, Калинина, Пушкина, Московскую, Кирова, Суворова, Чехова, Октябрьскую, а также зона отдыха у водоема возле клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина.

Участники рейда обращали внимание граждан на необходимость соблюдения режима самоизоляции, раздавали памятки по мерам профилактики коронавирусной инфекции.

Разъяснительная работа будет вестись до 11 мая включительно. В рейдах задействованы 150 сотрудников администрации Пензы и районов, городских управлений и ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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