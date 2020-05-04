В Пензе продолжают выявлять нарушителей режима самоизоляции
Вчера работники администрации Пензы, представители городской Думы продолжили патрулирование улиц областного центра.
Совместно с сотрудниками правоохранительных органов муниципальные служащие обошли улицы Воронежскую, Калинина, Пушкина, Московскую, Кирова, Суворова, Чехова, Октябрьскую, а также зона отдыха у водоема возле клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина.
Участники рейда обращали внимание граждан на необходимость соблюдения режима самоизоляции, раздавали памятки по мерам профилактики коронавирусной инфекции.
Разъяснительная работа будет вестись до 11 мая включительно. В рейдах задействованы 150 сотрудников администрации Пензы и районов, городских управлений и ведомств.
ИСТОЧНИК KP.RU