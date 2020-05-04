В Мордовии зафиксирована еще одна смерть среди больных коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T16:41:13+03:00

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По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф на сегодня всего в России выявлено 145 268 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрирован 10 581 случай коронавируса.

59 новых случаев заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 867 человек. Полностью выздоровели 98 человек, четверо умерли. Подробности о четвертом умершем пока не сообщаются.

За последние сутки в России выздоровели 1 456 человек. Общее число вылечившихся достигло 18 095. Количество погибших от болезни выросло до 1 356, за сутки – 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU