2020-05-04T16:41:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии зафиксирована еще одна смерть среди больных коронавирусом

А число подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 59
Поделиться:
Изменить размер текста:

По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф на сегодня всего в России выявлено 145 268 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрирован 10 581 случай коронавируса.

59 новых случаев заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 867 человек. Полностью выздоровели 98 человек, четверо умерли. Подробности о четвертом умершем пока не сообщаются.

За последние сутки в России выздоровели 1 456 человек. Общее число вылечившихся достигло 18 095. Количество погибших от болезни выросло до 1 356, за сутки – 76 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии зафиксирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
Пензенские волонтеры подготовили почти 500 подарков для ветеранов Великой Отечественной войны
На улицах Саранска высадят почти 760 тысяч цветов
Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты [ВИДЕО]
Пожар в Каменском районе унес две жизни
Сегодня почтовые отделения области работают по графику субботы
Жительница Саранска пыталась погасить платеж по кредиту фальшивой купюрой
Двое пензенцев украли часть дорожного ограждения в Заводском районе
Пензенские активисты намерены спасти Суру от экологической катастрофы
Иван Белозерцев посетил новую амбулаторию в Верхней Елюзани
В Мордовии приступили к работе салоны красоты и парикмахерские
Житель Пензы ушел из гостей, прихватив чужой телефон
Реконструкция пензенской Фонтанной площади идет по графику
В Пензе начато строительство дороги между поселками Заря и Нефтяник
Полностью выздоровело в Мордовии 97 человек
Супруга и сын заболевшего разъезжали по городу, появлялись в общественных местах
В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей
В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина