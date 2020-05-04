Пензенские волонтеры подготовили почти 500 подарков для ветеранов Великой Отечественной войны

4 Май 2020 2020-05-04T16:32:58+03:00

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Штаб волонтеров #МыВместе начал работу 19 марта, и с того момента в его ряды вступили почти 700 человек со всей области. За полтора момента активисты получили более пяти тысяч заявок от пожилых граждан – на покупку продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, помощи с оплатой ЖКХ. Также добровольцы помогают медработникам прибыть на работу, а после смены добраться домой, участвуя в акции «Довези врача».

Дежурная группа волонтерского штаба состоит из 10 человек: одни отвечают на звонки жителей, другие регистрируют обращения на компьютере. Заявка закрепляется за определенным волонтером выездной группы и имеет уникальный номер – его знают только заявитель и доброволец, что исключает возможность мошеннических действий со стороны третьих лиц.

- Пика мы не достигли, это видно по количеству заболевших, на спад их число не идет. Мы надеемся на вашу помощь, на вашу работу, вы нужны и востребованы, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Волонтеры рассказали главе региона о формировании продуктовых наборов лицам старше 65 лет. Порядка 20 тысяч пензенских пенсионеров, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получат такую помощь. Кроме того, в ходе беседы волонтеры проинформировали о том, что ко Дню Победы подготовлены порядка 500 подарков для ветеранов Великой Отечественной войны.

Иван Белозерцев поинтересовался у членов штаба наличием проблем, и ребята сообщили о трудностях с транспортом.

- С транспортом поможем. Выделим машины из нашего гаража, - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU