2020-05-04T14:20:43+03:00
Общество

На улицах Саранска высадят почти 760 тысяч цветов

Основную часть работ планируется выполнить до 12 июня
Анна ЧЕРНАЯ
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Коммунальные службы продолжают наводить порядок на улицах Саранска. В ближайшие дни они приступят к озеленению города. Цветочная рассада из теплиц муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» уже полностью готова к высадке на клумбах.

В этом году общая площадь цветников в Саранске составит почти 12 тысяч квадратных метров. На улицах установят более двух тысяч конструкций, клумб и кашпо различных форм, в которые высадят петуньи, бархотки, колеусы, цинерарии, герань и другие цветы.

На левом берегу реки Саранки разобьют клумбу в виде символа столицы Мордовии – лисы. На разворотных кольцах на улице Серова цветами напишут фразу «Шумбрат, Саранск».

До 20 июня в Саранске планируется высадить около 760 000 цветов. Но основная часть работ по озеленению будет выполнена до 12 июня – 379-летия столицы Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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