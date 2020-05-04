На улицах Саранска высадят почти 760 тысяч цветов

4 Май 2020 2020-05-04T14:20:43+03:00

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Коммунальные службы продолжают наводить порядок на улицах Саранска. В ближайшие дни они приступят к озеленению города. Цветочная рассада из теплиц муниципального предприятия «Зеленое хозяйство» уже полностью готова к высадке на клумбах.

В этом году общая площадь цветников в Саранске составит почти 12 тысяч квадратных метров. На улицах установят более двух тысяч конструкций, клумб и кашпо различных форм, в которые высадят петуньи, бархотки, колеусы, цинерарии, герань и другие цветы.

На левом берегу реки Саранки разобьют клумбу в виде символа столицы Мордовии – лисы. На разворотных кольцах на улице Серова цветами напишут фразу «Шумбрат, Саранск».

До 20 июня в Саранске планируется высадить около 760 000 цветов. Но основная часть работ по озеленению будет выполнена до 12 июня – 379-летия столицы Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU