2020-05-04T14:12:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты [ВИДЕО]

Ролик о тяжелых буднях региональных медиков глава региона загрузил в своем Instagram
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор отметил, что сам бывает в больницах почти каждый день – в сложившейся ситуации нужно быть постоянно на связи с медиками.

- Я каждый день благодарю медиков и не перестану этого делать. Давно хотел показать, как работают в инфекции, в каких непростых условиях, - отметил Иван Александрович в подписи к ролику.

ivan_belozercev_penzaivan_belozercev_penza
Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты
958 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии зафиксирована еще одна смерть среди больных коронавирусом
Пензенские волонтеры подготовили почти 500 подарков для ветеранов Великой Отечественной войны
На улицах Саранска высадят почти 760 тысяч цветов
Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты [ВИДЕО]
Пожар в Каменском районе унес две жизни
Сегодня почтовые отделения области работают по графику субботы
Жительница Саранска пыталась погасить платеж по кредиту фальшивой купюрой
Двое пензенцев украли часть дорожного ограждения в Заводском районе
Пензенские активисты намерены спасти Суру от экологической катастрофы
Иван Белозерцев посетил новую амбулаторию в Верхней Елюзани
В Мордовии приступили к работе салоны красоты и парикмахерские
Житель Пензы ушел из гостей, прихватив чужой телефон
Реконструкция пензенской Фонтанной площади идет по графику
В Пензе начато строительство дороги между поселками Заря и Нефтяник
Полностью выздоровело в Мордовии 97 человек
Супруга и сын заболевшего разъезжали по городу, появлялись в общественных местах
В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей
В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина