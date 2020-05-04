Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты [ВИДЕО]
Ролик о тяжелых буднях региональных медиков глава региона загрузил в своем Instagram
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Губернатор отметил, что сам бывает в больницах почти каждый день – в сложившейся ситуации нужно быть постоянно на связи с медиками.
- Я каждый день благодарю медиков и не перестану этого делать. Давно хотел показать, как работают в инфекции, в каких непростых условиях, - отметил Иван Александрович в подписи к ролику.
Иван Белозерцев показал, как работают пензенские инфекционисты
ИСТОЧНИК KP.RU