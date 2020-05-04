Пожар в Каменском районе унес две жизни

4 Май 2020 2020-05-04T11:20:11+03:00

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Сегодня ночью в селе Кургановка Каменского района произошел пожар: загорелся срубовой дом. К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдались открытое горение и сильное задымление внутри строения. В результате пожара сгорела кровля дома и пострадали внутренние помещения.

В ходе тушения были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и мужчины 1967 года рождения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU