2020-05-04T11:20:11+03:00
Происшествия

Пожар в Каменском районе унес две жизни

Причина устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: МЧС России по Пензенской области
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Сегодня ночью в селе Кургановка Каменского района произошел пожар: загорелся срубовой дом. К моменту прибытия подразделений МЧС наблюдались открытое горение и сильное задымление внутри строения. В результате пожара сгорела кровля дома и пострадали внутренние помещения.

В ходе тушения были обнаружены тела женщины 1971 года рождения и мужчины 1967 года рождения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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