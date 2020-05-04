Сегодня почтовые отделения области работают по графику субботы

4 Май 2020 2020-05-04T11:09:15+03:00

Такого же режима они будут придерживаться и 11 мая

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Рассказываем вам, как будут работать отделения «Почты России» в оставшиеся дни майских праздников.

4 и 11 мая они будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья. В пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU