2020-05-04T11:09:15+03:00
Общество

Сегодня почтовые отделения области работают по графику субботы

Такого же режима они будут придерживаться и 11 мая
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рассказываем вам, как будут работать отделения «Почты России» в оставшиеся дни майских праздников.

4 и 11 мая они будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья. В пятницу 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в Каменском районе унес две жизни
Сегодня почтовые отделения области работают по графику субботы
Жительница Саранска пыталась погасить платеж по кредиту фальшивой купюрой
Двое пензенцев украли часть дорожного ограждения в Заводском районе
Пензенские активисты намерены спасти Суру от экологической катастрофы
Иван Белозерцев посетил новую амбулаторию в Верхней Елюзани
В Мордовии приступили к работе салоны красоты и парикмахерские
Житель Пензы ушел из гостей, прихватив чужой телефон
Реконструкция пензенской Фонтанной площади идет по графику
В Пензе начато строительство дороги между поселками Заря и Нефтяник
Полностью выздоровело в Мордовии 97 человек
Супруга и сын заболевшего разъезжали по городу, появлялись в общественных местах
В Мордовии коронавирус подтвержден еще у 37 жителей
В Мордовии в ДТП с участием пьяного водителя пострадала женщина