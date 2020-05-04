Жительница Саранска пыталась погасить платеж по кредиту фальшивой купюрой

4 Май 2020 2020-05-04T11:25:04+03:00

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В отдел полиции №4 УМВД России по го Саранск обратился кассир банка, который сообщил, что при пересчете наличности, полученной от клиенты, он обнаружил фальшивую купюру. Выехав на место происшествия, сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Мордовия изъяли банкноту номиналом 5 000 рублей, образца 1997 года. Правоохранители подтвердили: купюра – подделка.

Удалось установить, что фальшивую банкноту вместе с подлинными купюрами предъявила кассиру 59-летняя жительница Саранска. В ходе выяснения обстоятельств женщина пояснила, что деньги сняла накануне в одном из банкоматов города. Часть из них она потратила на покупку продуктов питания, а оставшеюся сумму предполагала внести в качестве оплаты за кредит.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU