Двое пензенцев украли часть дорожного ограждения в Заводском районе

4 Май 2020 2020-05-04T10:46:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем патруль Росгвардии в Заводском районе Пензы заметил двух мужчин, несущих металлический столб длинной более метра. При опросе граждан выяснилось, что он ранее был частью дорожного ограждения.

39 и 45-летние местные жители были задержаны росгвардейцами на месте. Задержанные признались, что планировали сдать поклажу в пункт приема металла и выручить деньги.

Для дальнейшего разбирательства мужчины были доставлены в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU