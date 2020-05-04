Двое пензенцев украли часть дорожного ограждения в Заводском районе
Мужчины планировали сдать столб в пункт приема металлолома
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Вчера днем патруль Росгвардии в Заводском районе Пензы заметил двух мужчин, несущих металлический столб длинной более метра. При опросе граждан выяснилось, что он ранее был частью дорожного ограждения.
39 и 45-летние местные жители были задержаны росгвардейцами на месте. Задержанные признались, что планировали сдать поклажу в пункт приема металла и выручить деньги.
Для дальнейшего разбирательства мужчины были доставлены в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU