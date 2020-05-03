Пензенские активисты намерены спасти Суру от экологической катастрофы

3 Май 2020 2020-05-03T16:30:24+03:00

На этой неделе в Пензе состоялся рейд с целью определения степени загрязненности городской реки

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Маршрут пролегал вверх по течению Суры от базы пожарно-спасательного центра с заходом в реку Пензу. Экоактивисты смогли еще раз убедиться, что состояние главной водяной артерии региона довольно плачевное.

- На всем протяжении улиц Лактионова и Бакинской, идущих вдоль реки наблюдается большое скопление мусора по обоим ее берегам, - отметил председатель экологического Совета движения «Зеленая волна» Максим Савинов.

Участники рейда по всему водному маршруту зафиксировали очаги загрязнения по обоим берегам рек Суры и Пензы. В основном это многочисленные навалы бытовых отходов, которые не убираются на протяжении нескольких лет. Также активисты наткнулись и на расставленные браконьерами сети. Помимо этого, участники рейда изучили экологическое состояние места впадения Мойки в Суру, которое находится в ужасном виде. По мнению общественников, сама река Мойка является опасным источником загрязнения Суры.

- Мойка, заключённая в бетонный коллектор и текущая по городу, является страшным источником загрязнения Суры. Тонны отравленной воды, перемешанной с отходами жизнедеятельности человека и производства стекает в Суру. Для этого не стоит быть специалистом, чтобы убедиться – достаточно посмотреть на спутниковую карту этого места, где грязевой шлейф вклинивается в русло Суры, - прокомментировал Максим Савинов.

Активисты намерены продолжать добиваться принятия мер по ликвидации возникших для Суры экологической угрозы, которую, к сожалению, создают люди.

ИСТОЧНИК KP.RU