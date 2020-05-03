Иван Белозерцев посетил новую амбулаторию в Верхней Елюзани
Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил новую амбулаторию в селе Верхняя Елюзань. На ее строительство и закупку современного оборудования было выделено 10 миллионов рублей.
В амбулатории есть кабинет врача общей практики, смотровая, процедурная и перевязочная, кабинет для обработки материалов и инструментов. УЗИ-обследования и стоматологические услуги жители села получают в специальные дни выездного приема.
- В Верхней Елюзани проживают более трех тысяч человек, - отметил глава региона. – Теперь для них открыта новейшая амбулатория, в которой работает полный штат необходимых специалистов. Уверен, что жители благодарны медикам за их труд.
ИСТОЧНИК KP.RU