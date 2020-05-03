В Мордовии приступили к работе салоны красоты и парикмахерские

3 Май 2020 2020-05-03T15:35:27+03:00

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С 29 апреля, согласно Указу Главы Республики Мордовия, разрешено работать салонам красоты и парикмахерским при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, прием проводится только по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов. Не допускается ожидание очереди посетителями внутри салона красоты или парикмахерской. После обслуживания каждого клиента необходимо проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей и используемого инструмента, а также проветривать помещение каждые 2 часа или после каждого посетителя.

Мастера должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами. Обслуживание клиентов в обязательном порядке проводится в средствах индивидуальной защиты.

В ходе мониторинга за два дня, 30 апреля и 2 мая, сотрудники администрации обследовали 273 объекта: салоны красоты, парикмахерские, аптеки, магазины.

По выявленным нарушениям установленных правил всем нарушителям рекомендовано устранить замечания и работать в соответствии с требованиями, изложенными в Указе Главы РМ.

ИСТОЧНИК KP.RU