Житель Пензы ушел из гостей, прихватив чужой телефон
По факту кражи проводится проверка
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В пензенскую полицию с заявлением о краже обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в своей квартире на улице Бийской распивала спиртное с наглядно знакомым. После ухода гостя она обнаружила пропажу своего телефона стоимостью пять тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 39-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU