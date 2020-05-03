Житель Пензы ушел из гостей, прихватив чужой телефон

3 Май 2020 2020-05-03T15:03:07+03:00

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В пензенскую полицию с заявлением о краже обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в своей квартире на улице Бийской распивала спиртное с наглядно знакомым. После ухода гостя она обнаружила пропажу своего телефона стоимостью пять тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска установили причастность к краже 39-летнего жителя областного центра, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU